San Felipe Yucatan. En eaux profondes avec les pêcheurs locaux

Jano Dupont est biologiste. Grand amoureux de la mer, il a passé plusieurs mois à San Felipe, dans le Yucatan au Mexique, pour être au plus près de l'écosystème marin et comprendre les enjeux de la pêche dans cette zone très convoitée pour ses richesses halieutiques. Dona Morena, qui héberge Jano dans un studio au-dessus de sa poissonnerie, est une figure du port de San Felipe. Elle a choisi de ne s'intéresser qu'aux poissons dits "économiques", ceux que les autres délaissent car ils ne sont pas assez chers à la revente. Sa petite entreprise tourne, mais les relations entre coopératives de pêche et entreprises privées ne sont pas toujours simples. Les quotas et les temps de pêche de certaines espèces majeures comme le poulpe, le mérou ou la langouste, ne satisfont pas tous les acteurs. Et quand l'ancien mal-aimé pepito, le concombre de mer, s'invite dans les filets et devient le nouvel or de San Felipe, la situation devient vraiment complexe... Cette enquête en eaux profondes de Jano Dupont nous plonge dans le socio-écosystème de la pêche au Yucatan, pour comprendre les liens qui relient les hommes et les richesses du milieu marin.