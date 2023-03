Pologne, 1980. Ludwik et Janusz, étudiants, tombent amoureux lors d'un camp d'été à la campagne. Mais de retour à Varsovie, sous le joug d' un Parti omniprésent et menaçant, leur relation secrète devient dangereuse. Ludwik et Janusz sont confrontés au choix d'une vie : Faut-il (se) trahir pour protéger celui que l'on aime ? Porté par une plume élégante et sensible, Les nageurs de la nuit nous plonge dans une histoire d'amour déchirante à l'époque du rideau de fer.