Une introduction à la philosophie de Pierre Legendre

L'oeuvre de Pierre Legendre est immense par son volume (plus de quarante ouvrages) et son originalité. Elle traite de façon exigeante de "? l'animal humain doué de parole ? " et de la société considérée comme un Texte. Dans cette oeuvre se mêlent les approches juridico-historiques, généalogiques, philosophiques, socio-théologiques et psychanalytiques, formant une anthropologie culturelle brillante. Cet ouvrage collectif est une introduction à "l'anthropologie dogmatique" élaborée par Legendre. Il s'agit d'une lecture pluridisciplinaire de problématiques abordées dans cette oeuvre de très haute érudition, pensée en réaction au positivisme de l'Occident gestionnaire. Sa visée est le dévoilement des fondements du système institutionnel de la culture occidentale et de ses origines historiques. Neuf auteurs de différents pays et de diverses disciplines sont ici réunis pour élucider les thématiques, les concepts et les questions soulevées par l'oeuvre de Pierre Legendre, pour offrir au lecteur une analyse à plusieurs voix d'une pensée contemporaine singulière et incontournable. Ouvrage collectif sous la direction de Katrin Becker et Pierre Musso. Avec les contributions de Katrin Becker, Livio Boni, Peter Goodrich, Paolo Heritier, George Mein, Pierre Musso, Osamu Nishitani, Andreas Rahmatian, Serene Richards.