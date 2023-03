Dans votre potager, tout va pousser !

Citadins devenus maraîchers engagés dans la bio, les auteurs ouvrent leur ferme pour distiller astuces, tours de main et conseils à ceux qui veulent faire de leur jardin un vrai potager vivrier familial. Au fil des saisons : - plus de 80 fiches de culture de légumes et d'aromates (variétés anciennes surtout) ; - 22 doubles pages techniques pour semer, planter, associer, planifier, économiser l'eau... et assurer des récoltes généreuses sans traitement même si on débute en jardinage.