À la base, c'était lui le gentil. Rixes adolescentes. Entre Snapchat et réalité

Aboubakar a été tué. Il avait 13 ans. Le journaliste Ramsès Kefi rôde depuis lors dans ce coin de banlieue qui voit les drames se succéder. Où se côtoient des jeunes cadres parisiens et des petites mains du Covid, une école délabrée et un commissariat en soins palliatifs, des maires en alerte et des adolescents qui planquent des couteaux. Comme si les leçons de 2005 n'avaient jamais été tirées. Le reportage littéraire de Ramsès Kefi est suivi d'un entretien avec Arnaud Passalacqua, historien et ingénieur en aménagement et urbanisme. XXI LANCE SA MAISON D'EDITION ET PRESENTE SA PREMIERE COLLECTION Guerres, pandémies, réchauffement climatique... Nos repères tanguent. Les journalistes du temps long se trouvent aux premières loges, c'est-à-dire sur le terrain. Capteurs des frémissements et des signaux faibles du monde qui advient, ils sont là pour alerter, annoncer, raconter, avec finesse et sensibilité. D'où l'idée de créer une collection de longs récits de non- fiction, vendus à l'unité en librairie, pour documenter ce réel sur la crête, dans les failles, entre destruction et construction. XXI est une revue indépendante d'enquêtes et de grands reportages. En librairie tous les trois mois.