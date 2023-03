Le Dépisteur. Tome 1

Sur les traces des enfants rescapés de la Shoah La France, dans les années 50. La guerre est terminée, mais la mission de Samuel ne fait que commencer. Il sillonne inlassablement la campagne française car il fait partie des anciens scouts juifs regroupés sous le nom de " dépisteurs ". Leur travail consiste à partir à la recherche des enfants juifs cachés dans des familles d'accueil pendant la guerre, dans l'espoir de les ramener auprès des leurs. Lorsque Samuel arrive dans le Lot, les nouvelles sont décourageantes et la piste menue. Il semblerait que la famille qu'il recherche ait été dénoncée pendant l'Occupation. Aux dires d'un paysan, tout le monde a été exécuté ! Mais même avant cela, personne ne se souvient de l'enfant caché. Notre dépisteur compte bien découvrir coûte que coûte ce qui est arrivé à la petite fille qui avait 1 an en 1943. Pour ce faire, direction le village de Saint-Cirq-Lapopie ! Commence alors une quête difficile. Face à l'absence de documentation et au manque de preuves tangibles, ce sont autant les témoignages du voisinage, les rencontres fortuites que ses propres souvenirs et remords qui guideront les pas de Samuel. Preuve que tout le monde à, un moment ou à un autre, quelque chose à cacher. Antoine Ozanam et Marco Venanzi s'appuient sur des faits historiques pour nous entraîner dans une formidable aventure humaine à travers ce diptyque, qui bien que fictionnel rend bien compte du travail de ces dépisteurs dans une France encore rurale où la solidarité et l'ignominie se côtoient.