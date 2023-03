Ce qui vit la nuit

Elle a 17 ans, sort à peine de l'adolescence et pourtant elle est déjà en rupture totale avec le monde qui l'entoure et la violente. Fuyant sa famille d'accueil, elle part à la recherche de Kim, une soeur adoptive adorée qui a pris la route un peu avant elle. En chemin, elle tombe sur une bande d'enfants perdus, junkies violents devenus vampires qui dérivent de concerts en hold-ups, de parkings de supermarchés en gares routières. Sur les routes crasseuses de l'Oregon, cette riot grrrl d'un genre un peu particulier commence à entendre une voix, celle d'une pionnière morte de froid des siècles auparavant, qui se mêlent à celles de toutes les laissées-pour-compte de la société américaine. Texte culte de la contre-culture, publié en 2010 et immédiatement salué comme un choc, le premier roman de Grace Krilanovich n'est pas un récit traditionnel. Héritière de William S. Burroughs, Kathy Acker, Stephen King et David Lynch, elle explose les carcans de la narration et offre une oeuvre à la lisière de la litt érature gothique et du roman d'horreur, invitant à une plongée rare dans le milieu punk hardcore américain des années 1990. Les droits d'adaptation cinématographique ont été achetés en 2019 par Mary Harron (réalisatrice d'American Psycho). Grace Krilanovich est née en 1979 en Californie. Elle vit à Los Angeles.