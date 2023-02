La Lampe d'Aladino et autres histoires pour vaincre l'oubli

"Ces bijoux en prose venus de la jungle et du passé éblouissent à la manière d'un feu d'artifice, à la fois fugaces et saisissants". Lire Magazine littéraire Douze histoires pour vaincre l'oubli, douze romans miniatures pour traverser les siècles et les continents : des confins de la Patagonie aux rues brumeuses d'Hambourg, Luis Sepúlveda convoque poètes et loups de mer, personnages légendaires et exilés de tous horizons. De sa voix unique, pleine d'humour et de poésie, il puise dans les mythes et les vestiges du passé pour perpétuer la mémoire du monde. Luis Sepúlveda est né au Chili en 1949. Ses best-sellers, traduits dans le monde entier, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, Journal d'un tueur sentimental et Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre, sont disponibles chez Points.