Chinois. 100 phrases illustrées pour préparer le HSK 2 - Vocabulaire, grammaire, exercices corrigés, fichiers audio

Vous préparez le HSK2 ? Cet ouvrage est pour vous ! Illustré et spécialementconçu pour rendre l'apprentissage du chinois plus simple, il vous propose d'acquérir, à votre rythme et de façon vivante, le vocabulaire et la grammaire à maîtriser pour réussir votre test et être en mesure de participer à des conversations simples de la vie courante ou de les comprendre, en 100 phrases. Au programme : - 9 thèmes incontournables, 9 fiches bilan de vocabulaire chinois-français ; - 51 situations de vie illustrées proposant du vocabulaire et de la grammaire en contexte en 100 phrases simples à mémoriser et à comprendre ; - 100 phrases traduites - 45 exercices corrigés - un lexique français-chinois et un lexique chinois-pinyin-français - 51 fichiers audioà télécharger gratuitement sur le site des éditions Ellipses Les thèmes : La famille - L'école et les études - Au restaurant - Le sport - Les voyages - Le travail - Tomber malade - Les vacances.