Je compte sur mes doigts verts ! Un livre pour apprendre à compter et à protéger la nature

Dans cet album, on découvre les chiffres de 1 à 10 tout en apprenant à protéger la nature, la biodiversité et l'avenir de la planète. 1 nouvel arbre, 2 roues de vélo, 9 fleurs sauvages ou 10 voisins sympathiques qui unissent leurs petites actions... Au total, de beaux espoirs offerts à la Terre, et des enfants qui savent faire leurs comptes !