La grande librairie Tome 3 : De plumes et de cendre

Les mots peuvent tuer. La Grande Bibliothèque garde jalousement ses secrets et toutes les connaissances du monde. Mais un groupe de rebelles menace désormais dangereusement sa tyrannie... Jess Brightwell et sa bande d'exilés ont réussi à fuir Londres, mais ils se retrouvent maintenant emprisonnés à Philadelphie, une ville contrôlée par les brûleurs, des gens qui préfèrent détruire les livres par le feu plutôt que de se soumettre à la loi de la Grande Bibliothèque. Jess et ses amis ont toutefois une monnaie d'échange : ils possèdent les connaissances nécessaires pour construire une machine qui mettrait la Bibliothèque à genoux. Leur temps est compté. Pour survivre, ils devront faire le choix de vivre ou mourir ensemble ; de combattre leurs ennemis et de sauver l'âme même de la Grande Bibliothèque. #Aventure #Rébellion #Evasion #Amitié