24 sacs chics. Au crochet

Les sacs au crochet intègrent avec brio tous les dressings des femmes d'aujourd'hui, elles n'en possèdent plus un seul mais plusieurs et changent de sacs comme de chemises ! Beyond the reef est une marque dans l'air du temps proposant essentiellement des articles crochetés à la main avec des détails originaux qui rendent chaque création unique. Les auteures de ce livre se sont données comme challenge de transmettre le charme du crochet tout en combinant la douceur des créations faites main et la tendance actuelle. Sur le thème du "plaisir à crocheter et à porter" , elles proposent des modèles variés et inédits, pour certains d'un niveau assez complexe mais à la portée de tous avec un peu d'expérience et de patience.