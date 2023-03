Le Chaos dans 14 vers. Anthologie du sonnet anglais

Cette anthologie présente 14 ensembles de sonnets écrits par des poètes anglophones de première importance, sur une période allant de la Renaissance à nos jours ? : W. Shakespeare, J. Donne, M. Wroth, J. Milton, W. Wordsworth, J. Keats, E. Browning, C. Rossetti, G. M. Hopkins, E St. Vincent Millay, W. Owen, e. e. Cummings, M. Hacker et J. Ip. Chaque ensemble est précédé d'une présentation du traducteur, Pierre Vinclair, dans laquelle il rend compte de ses choix de traduction tout en replaçant chaque ensemble de sonnets dans son contexte historique et biographique.