Le grand livre de la couture pour bébé. 50 modèles d'accessoires et de vêtements de la naissance à 3 ans

Le livre de référence pour coudre tout le nécessaire de bébé ! Découvrez 50 vêtements et accessoires : bavoirs, gigoteuses, bloomers mais aussi sacs à langer et nécessaires de toilette ainsi que de nombreuses décorations pour la chambre. Que vous soyez une couturière débutante ou plus chevronnée, entrez dans l'univers pétillant de Sylvie Blondeau et Sonia Kossenko et succombez à leurs créations parfaites pour les tout-petits. Laissez-vous guider par les explications en pas à pas accompagnées de nombreux schémas. Avec tous les patrons à taille réelle à retrouver en fin d'ouvrage, vous n'avez plus qu'à laisser libre cours à votre créativité !