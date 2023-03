Après la révolution N° 3 : Pédagogie

Ce 3e numéro thématique annuel traite de la pédagogie comme transformation des êtres. Il engage un bilan critique des modalités programmatiques et organisationnelles de pédagogies issues de processus insurrectionnels et révolutionnaires dans le monde. Ce travail est accompagné de la republication de documents historiques peu accessibles et d'hypothèses infrastructurelles. Il explore parallèlement d'autres architectures possibles pour les contestations et d'autres pédagogies à mettre en oeuvre après la révolution.