Le Monde visible. Les aventures du réel

Le monde n'est pas caché par ses apparences. Il se donne assez clairement, à condition de le regarder et de l'aimer, malgré les violences et les désordres qui occupent presque tout le champ du regard. Il faut parfois cligner des yeux pour renouveler sa vision. En une centaine de courts chapitres, tour à tour narratifs, réflexifs, critiques, ce livre aborde de front le thème de la vérité et du bonheur. Mêlant le récit à l'essai, il explore notre quotidien comme une planète inconnue. Les surprises sont au rendez-vous. Les preuves abondent. Les aventures ne manquent pas. Luc Dellisse est l'auteur de plus de trente livres : romans, essais et poèmes. Aux Impressions Nouvelles, il a publié notamment L'Invention du scénario et Libre comme Robinson.