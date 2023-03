L'oasis Tome 4 : Les enfants du feu

Dawn n'en revient pas. Ce qu'elle a appris au coeur de la forêt originelle remet tout en question ! Qui est vraiment son père ? Pourquoi sa mère lui a-t-elle caché la vérité ? Le mystère sur ses origines s'épaissit, mais Dawn n'a pas le temps de s'en préoccuper. De grands dangers menacent ceux qu'elle aime. Elle n'a pas le choix : elle doit se rendre en Terres de feu. Dawn, Kayron et un groupe d'amis s'enfoncent dans le territoire Ignis, une terre de tous les dangers où ils vont croiser le chemin des Enfants du feu. Entre rencontres, révélations et complications, Dawn va vivre un périple qui la changera à jamais. Pourra-t-elle en sortir indemne ? Plongez dans l'avant-dernier tome de L'Oasis ! Le dénouement approche, et il s'annonce explosif !