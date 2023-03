Journal intime de l'Allier

Lorsqu'il était juge, syndicaliste, haut fonctionnaire, maire et conseiller général de Dompierre-sur-Besbre, député de l'Allier, conseiller à la Cour de Cassation, François Colcombet, qui a la plume facile et heureuse, n'a pas cessé d'écrire. Moins des livres que des articles et autres tribunes, chroniques, préfaces... Et il continue. Réunis, fût-ce ici très partiellement, ces écrits forment l'oeuvre remarquable d'un mémorialiste qui tient l'équilibre entre action et réflexion, province et Paris, politique et littérature, histoire et avenir immédiat. Un mémorialiste engagé qui a la République au coeur. La nature aussi : aux dires d'une figure des Verts, il est "le plus écolo des socialistes" . A l'heure des tweets, puisse ce recueil convaincre les jeunes générations de France et de l'Allier des vertus de la réflexion patiente avec, à la main, un journal, un livre, voire une plume. Elle est le ferment du vrai débat démocratique et un gage d'avenir.