L'école des chemins. Marcher, voyager pour vivre mieux

Les chemins ont tant à nous apprendre : partir à la rencontre de soi-même ou des autres, tantôt revitalisants, tantôt apaisants, chargés de forces mystérieuses et foyer infini de découvertes, écoutons les multiples enseignements qu'ils nous délivrent. Ce recueil joliment illustré présente plus de deux cents textes inspirants d'écrivains, philosophes, poètes et pèlerins parmi les plus illustres qui ont célébré les chemins. A leur manière, ils sont les interprètes de leurs bienfaits, les passeurs qui nous révèlent avec clairvoyance et sensibilité comment se reconnecter à notre nature profonde en prenant la route. Autant de leçons de sagesse et de bien-être applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 10 thèmes forts : A la rencontre des autres, A la rencontre de soi, Trouver son chemin de vie, Eloge de la lenteur, etc.