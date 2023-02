Sounds of Life Tome 3

Véritable manga phénomène au Japon, Sounds of Life raconte le quotidien d'adolescents qui, en se retrouvant autour d'une passion commune, vont apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres... et surtout avec eux-mêmes ! Le moment fatidique est venu pour les membres du club de koto : ils doivent donner un concert devant l'intégralité du lycée et séduire leurs camarades pour que le proviseur adjoint leur permette de continuer à se réunir. Sans se laisser abattre et malgré la désinvolture des autres élèves, Chika, Takezô et les autres se lancent dans l'interprétation de leur morceau...