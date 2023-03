Vous vous déplacez plus volontiers à vélo qu'en voiture ; vous évitez de manger de la viande ; avec quelques ami·es, vous aspirez à vous installer à la campagne pour vivre de manière autosuffisante en pratiquant le maraîchage bio ; vous êtes révolté·e par la destruction de la nature que justifient l'impératif consumériste et le productivisme effréné, et vous vous engagez d'ailleurs personnellement pour lutter contre tous les projets qui renforcent ces logiques : vous êtes punk ! Ou pas loin... Formidable élan de créativité et d'énergie artistiques, le punk rock, c'est aussi une constellation d'idées et de pratiques collectives qui forment depuis les années 1980 un puissant mouvement contestataire, notamment en matière d'écologie. Depuis plus de quarante ans, la contre-culture punk a exercé une influence décisive sur la diffusion de modes d'action politiques et environnementaux. Des communautés rurales anarcho-pacifistes à la lutte antinucléaire en passant par les positions en faveur du droit des animaux et la critique de la technologie, les punks ont su détecter et s'approprier avant l'heure de nouvelles formes de résistance à l'ordre néolibéral triomphant. L'extraordinaire vitalité de leur scène musicale a permis de les faire circuler, et, si une part de cette révolte a été absorbée par la culture dominante, sa fraction la plus radicale lutte aujourd'hui pour inventer un autre monde dans les brèches du capitalisme.