Comment écrire de la fiction ? Rêver, construire, terminer ses histoires

Vous voulez écrire un roman et vous ne savez pas comment vous y prendre ? Vous avez commencé plusieurs histoires et vous n'en avez fini aucune ? Vous avez terminé plusieurs manuscrits et vous peinez à passer à l'étape supérieure ? Dans cet essai, Lionel Davoust partage son expérience sur le métier d'écrivain, ses anecdotes, ses conseils, ses avertissements. Il évoque autant le travail quotidien de l'écriture - SPOILER : oui, l'écriture, ça s'apprend - que les techniques fondamentales à maîtriser pour y parvenir. Il donnera quelques clés pour formaliser vos idées, travailler votre inspiration, affiner votre vision et construire votre intrigue. Enfin, il s'attardera aussi sur la discipline indispensable à l'achèvement d'un manuscrit ainsi que sur l'étape obligatoire des corrections.