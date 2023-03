La minute mongole

Les nouvelles qui composent ce recueil sont initialement parues en 2014 aux éditions la Cheminante. A travers cinq récits de déboires et d'infamies politiques, l'auteur suisso-tchadien Nétonon Noël Ndjékéry dresse un tableau des horreurs et des crises humanitaires dans la région du Sahel. Des campagnes aux villes, l'auteur nous immerge dans les vécus des impotents et des puissants, de ceux et celles que le pouvoir écartent ou rendent orgueilleux, des infortunés qui se vident des famines endémiques, se révoltent silencieusement, ou attendent leur heure, ou leur minute de gloire et de trépas.