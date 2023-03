Meilleurs copains. L'incroyable histoire du chien et de son compagnon à deux pattes

Ils sont partout. Du plus petit au plus gros, de race noble ou bâtards, ça fait bien longtemps qu'on ne peut plus se passer d'eux dans nos vies quotidiennes. On les surnomme même les meilleurs amis de l'homme et pourtant leurs ancêtres étaient les loups. Pourquoi se sont-ils frayé un chemin jusque dans nos maisons ? Chiens de chasse, gardiens de troupeaux ou chiens d'apparat, découvre à travers de drôles d'histoires comment nous avons laissé ce curieux animal nous apprivoiser...