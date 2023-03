Je colorie la préhistoire

- Un moyen ludique et original de (re)découvrir la préhistoire qui a toujours fasciné les petits et les plus grands. - 16 images à colorier, avec modèle. - un texte bilingue français-anglais. - Des images familières aux enfants : mammouth, homme de Cro-Magnon, village paléolithique, peintures murales (dont des reproductions des peintures des grottes de Pech Merle et de Lascaux), fabrication du feu, grottes...