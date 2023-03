Camille Claudel. La création comme espace de liberté

Joyau du paysage artistique français, Camille Claudel fut l'incarnation de l'artiste maudite. Après avoir passé son enfance à lutter contre l'autorité de sa mère, la jeune fille s'installe à Paris à la fin du XIXe siècle pour vivre son rêve : devenir sculptrice. Portée par l'effervescence artistique de la capitale, elle rejoint l'Académie Colarossi puis l'atelier d'Auguste Rodin, dont elle deviendra le modèle et l'amante. Mais leur relation se dégrade et, malgré son génie manifeste et sa volonté farouche, Camille peine à se faire une place en tant que femme dans le monde des arts. Face aux échecs, aux rejets et aux scandales, elle s'isole et emprunte alors, doucement, le chemin d'une douloureuse déchéance qui la conduira entre les murs d'un asile psychiatrique. Une magnifique biographie illustrée et très documentée qui rend hommage à la femme et à la sculptrice.