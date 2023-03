Les mémoires de Vanitas Tome 10 . Edition collector

Le mythe des vampires revisité par Jun Mochizuki, reine de la fantasy gothique et autrice de Pandora Hearts ! Cette édition collector comprend : - le tome 10 avec jaquette alternative réversible - un recueil finition cartonnée de 64 pages d'illustrations, strips et croquis 100% inédits Résumé : Sous l'impulsion de Mikhai ? l, l'affrontement entre Noé et Vanitas devient inévitable : furieux de voir que l'archiviste essaie de le pousser à parler de son passé pour sauver Dominique, l'héritier de la lune bleue dépasse les limites... et voit fondre sur lui un vampire tous crocs dehors ! Mais tandis que le jeune humain est prêt à tout, même à abattre son partenaire pour empêcher que ses souvenirs ne soient exposés, Noé retient quant à lui ses coups pour ne pas le tuer... Parviendront-ils à résoudre leur différend avant qu'il ne soit trop tard ? Après Pandora Hearts, Jun Mochizuki crée un nouvel univers palpitant, entre steampunk et fantasy ! Le talent de l'auteur pour camper des personnages mystérieux, ambivalents et à la psychologie complexe ne se dément pas. D'un trait toujours aussi soigné et élégant, elle nous entraîne à travers un Paris peuplé de créatures de légende, dans une enquête aux frontières du monde des humains et des vampires !