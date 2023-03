Les alchimistes anglais du XVIIe siècle et la naissance de l'Empire britannique

Cet ouvrage présente les grands alchimistes anglais du XVIIe siècle : George Starkey, John Allin, William Lilly, Elias Ashmole, Robert Boyle et Isaac Newton. Rien qu'en soi, le XVIIe siècle mérite d'être retenu comme étant l'émergence d'une Angleterre en route vers une domination mondiale, et ce grâce à sa science de la navigation, de la banque et des réseaux internationaux dont est issue la franc-maçonnerie. Mais le tout ne se fera pas sans douleur : deux révolutions et la grande peste de Londres seront les épreuves auxquelles nos alchimistes seront confrontés. Comment traversèrent-ils ces instants terribles ? Et en quoi participèrent-ils à la constitution de cet empire britannique, qu'un alchimiste du XVIe siècle - également anglais - John Dee, avait déjà prévu ? Chacun de ces six hommes eut à redécouvrir la pierre philosophale et y réussit. Mais cette réalisation aura-t-elle suffi à les conduire à la postérité ?