Secrets et rituels énergétiques

Cultiver l'amour, l'abondance, le bonheur et la sérénité au quotidien. Tout ce qui existe est matière et énergie vibratoire. Selon la fréquence à laquelle elle vibre, une énergie peut être positive ou négative. A travers ce manuel ludique et accessible, Phoebe Garnsworthy nous propose d'apprendre à apprivoiser ces vibrations de manière à amplifier nos énergies positives, les élever ou en créer. Grâce aux nombreux rituels proposés, elle nous enseigne comment nous défaire d'anciens schémas et nous concentrer sur l'instant présent Elle explique également l'importance de consacrer du temps à se connecter à son véritable soi pour un quotidien paisible et heureux. A utiliser chaque jour au gré de son intuition, cet ouvrage propose : D'apprendre à créer un autel sacré. Des affirmations positives à lire et à méditer. Des exercices, des rituels, des méditations, des prières... Des exercices d'écriture pour partir à la rencontre de son être profond. Un journal de bord à remplir au fil de ses expériences et de ses ressentis qui permettra de mettre en lumière toute amélioration. Utilisé quotidiennement, ce livre entraînera notre esprit à penser positivement du lever au coucher et favorisera ainsi une abondance d'énergies positives dans notre vie.