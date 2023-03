Le palais d'Amathonte, des origines à la fin des royaumes

Amathonte est l'un des plus anciens royaumes de Chypre. Les fouilles françaises sur le site de la ville ont révélé, dès les années 1970, les vestiges du palais des rois locaux. L'exploration archéologique y a livré des sources de première importance pour l'archéologue, l'historien et l'historien de l'art qui cherchent à cerner le phénomène de la genèse et ensuite l'évolution des petits royaumes ou principautés chypriotes au coeur de la Méditerranée orientale. Les trouvailles, qui ont révélé des structures architecturales imposantes relevant de plusieurs états successifs, documentent également la vie palatiale aux époques géométrique, archaïque et classique (du IXe au IVe s. av. J. -C.), ainsi que les contacts que l'administration locale avait noués et développés avec des régions voisines au cours de son histoire pluriséculaire.