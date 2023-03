La Vanoise. Parc national de la Vanoise

La Vanoise, plus ancien parc national français, dévoile ses trésors à travers le GR® 5. Un itinéraire sportif avec des dénivelés, au coeur de paysages de forêts de conifères et de pelouses alpines. Le randonneur traversera différents cols et rivières pour y découvrir dans la quiétude du parc une faune protégée (bouquetins, marmottes, aigle royal...)