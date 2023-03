Les Moissons

On récolte ce que l'on sème... Iowa. Des champs, des silos et des fermes à perte de vue. Mais derrière l'image bucolique d'une Amérique éternelle se cache la misère d'une population paysanne rendue exsangue par l'agrobusiness ; un taux de misère et de violence qui grimpe aussi vite que celui des pesticides dans le sol. Habituée aux difficultés locales, la sergente Riley Fisher se retrouve à enquêter sur une vague de crimes hors normes. Un premier corps découvert dans un champ de maïs. Puis d'autres. Tous porteurs de stigmates dignes d'un film d'horreur. Là, derrière les épis, un serial-killer guette ses proies. A mesure que l'enquête avance, d'autres liens apparaissent : l'implication d'un géant de l'agriculture, des ramifications politiques et financières qui dépassent largement le Midwest. Comment Riley pourrait-elle lutter contre un scandale d'Etat ? Comment faire éclater une vérité que personne ne veut entendre ? Intense, passionnant et absolument glaçant, un thriller horrifique qui évoque les dérives de l'industrie agroalimentaire, les risques sanitaires et les menaces sans précédent qui pèsent sur le monde du vivant.