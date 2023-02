L'iridologie. L'oeil, miroir de notre santé physique, mentale et émotionnelle

L'iridologie est une discipline encore méconnue du grand public : utilisée parfois comme outil de bilan de santé par les naturopathes, elle analyse la partie colorée de l'oeil (iris). Grâce à l'observation des signes et des pigmentations dans l'oeil, l'iridologie multidimensionnelle permet de mettre en évidence les fragilités et les forces - physiques, émotionnelles - transmises par nos ancêtres via l'ADN et les mémoires familiales. Ce guide s'adresse à toute personne curieuse de mieux se connaître, en lui donnant des pistes à explorer. Il constitue un véritable guide de lecture de l'iris.