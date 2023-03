Mon livre oracle Self Love. Pour oser l'amour de soi et se révéler

Et s'il était temps d'oser l'amour de soi, de nous accepter enfin tels que nous sommes, de ne plus chercher à changer mais plutôt de nous enrober d'amour, de guérir avec douceur et de révéler tous nos joyaux intérieurs ? Ce livre oracle - découpé en 3 parties : acceptation de soi ; guérison ; révélation - est une invitation à rencontrer toutes nos couleurs, à découvrir ce qui fait pétiller notre âme, à nous aimer si fort que nous deviendrons notre priorité absolue et surtout à nous révéler au grand jour avec audace et assurance. Il nous aidera à nous reconnecter à notre boussole intérieure, à notre corps, à nos désirs profonds et à qui nous sommes vraiment. L'oracle Self Love est un guide au quotidien. Il suffit de l'ouvrir au hasard et de nous laisser imprégner par ses puissants messages ! Différentes explorations par l'écriture sont également proposées tout au long de l'ouvrage. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même à atteindre, seulement l'autorisation urgente d'être soi et de vivre sa vie selon sa propre danse. Ne cherchons plus, tout est déjà là, en nous !