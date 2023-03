Grimoire brodé d'une sorcière ordinaire

Quand la broderie se fait magie ! Vous voulez conjurer le mauvais sort ? Vous succombez à la tendance déco cabinet de curiosités ? Vous souhaitez célébrer la femme sacrée ou la sorcière qui est en vous ? Dans ce nouveau livre, Mélanie Barbé Arroyo, plus connue sous le pseudo Gina & Cie, vous plonge dans son univers mêlant spiritualité, bondieuseries et ode à la femme. Découvrez une trentaine de créations inspirantes issues des illustrations de Zak a dit, Youliegram, L'Honorable, Frédéric Agid... et brodez grigris, ex-voto et autres porte-bonheurs pour ajouter une touche de magie à votre intérieur ou sur vos vêtements.