Enquête de haute voltige

Mystère au club de pilotage ! Alphabet et Zyna font partie du club d'aviation de Muros, où ils apprennent l'art du pilotage et de la voltige. Mais Thiago, le meilleur pilote du club, est victime d'une panne mécanique en plein vol, et son appareil s'écrase. Tandis qu'il est plongé dans le coma, ses amis décident d'enquêter avec l'aide un peu aléatoire de leur oncle inspecteur. Qui se trouve derrière cet accident ? S'agit-il du concurrent principal de Thiago ? De Marcel, l'homme à tout faire du club ? Ou encore du maire qui rêve de remplacer le club par un terrain de golf plus rentable ? Enquête délicate, car tout le monde semble avoir une bonne raison d'en vouloir au capitaine de l'équipe des Flamants roses... Une enquête haletante et drôle dans la campagne ardéchoise.