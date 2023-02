Sobriété (la vraie), mode d'emploi

Pénuries d'énergie, ruptures d'approvisionnement, inflation galopante... Dans un contexte économique, social et géopolitique tendu, notre bulle de confort est mise à rude épreuve. Face à ces bouleversements, la notion de sobriété n'a jamais autant été d'actualité. Cette sobriété, à laquelle personne ne comprend grand-chose, serait comme une punition provisoire pour traverser l'hiver, pour traverser l'année, pour traverser la crise. Nous devons faire avec moins. Mais moins de quoi ? Et comment ? La sobriété, ce n'est pas la fin de l'abondance, c'est la fin de notre addiction insoutenable à la surconsommation. La sobriété, ce n'est pas la fin de l'insouciance, mais la redécouverte de la coopération et de la convivialité. C'est faire moins, mais mieux. Pour nous permettre de redevenir acteurs de notre vie, Vincent Liegey, spécialiste de la décroissance, et Isabelle Brokman, journaliste, ont mis au point ce manuel émancipateur qui explore des alternatives autonomes et joyeuses. Logement, transport, alimentation, achats, numérique, loisirs : les principaux postes de dépense sont examinés dans ce guide, qui regroupe des conseils, des astuces et les bonnes pratiques à appliquer au quotidien pour faire des économies tout en réduisant son empreinte environnementale. Porte d'entrée pour toutes et tous vers une décroissance soutenable et désirable, la sobriété est le socle sur lequel nous devons inventer un nouveau vivre ensemble, vers moins de biens mais plus de liens.