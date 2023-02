Dino méditation

Bienvenu à l'école jurassique de pleine conscience de maître Diplo ! Tu vas faire la connaissance de quatre adorables petits dino aux côtés desquels tu apprendras les secrets de la méditation. Rex s'emporte facilement et a vraiment du mal à garder son calme. Raptor ne tient pas en place. Tout le contraire de Trixie, un peu trop calme et toujours à l'écart. Dactyla, quant à elle, craint toujours de ne pas être à la hauteur et de déplaire aux autres. Pas facile quand on est petits d'affronter les tracas de la vie de tous les jours, les émotions qui nous submergent quand on manque d'assurance, qu'on est en proie à la colère ou qu'on déborde d'énergie. Voici une série de courtes séances de méditation qui permettront aux enfants de porter leur attention sur le moment présent, d'acquérir le contrôle de soi, la capacité de gérer ses sentiments négatifs, d'apprendre la résilience, l'empathie et la compassion. Avec en prime, de drôles de petits dino, les meilleurs copains du monde ! Une belle invitation aux illustrations douces et tendres, pour une initiation à la pleine conscience.