Quand on lit du Balzac, que lit-on aujourd'hui ? Que lisait-on hier ? Comment ? Ce regard rétrospectif sur vingt années de lectures balzaciennes dessine les contours d'un Balzac composite, du panthéon scolaire qu'il représenta longtemps au statut de "moderne" qu'il prit au tournant des années 1960, enfin d'un contemporain de son siècle autant que du nôtre, un Balzac ininterrompu. L'inscription de la lecture dans le texte des romans (personnages lecteurs, métadiscours, programmation implicite), la question du public visé, des supports de l'écriture (format, collection, mise en pages), des variations de la réception, telles sont les recherches au coeur de ces études des composantes d'une pensée en acte de la lecture. Car Balzac ne se contente pas de donner et d'apprendre à voir à travers son regard, il propose un déchiffrement du monde qui intègre ses propres livres, jusqu'à penser leurs conditions de production et de réception, les faisant percevoir comme d'inépuisables vecteurs de liaison et d'interprétation.