Ecolo, mon cul !. 15 dilemmes du quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique

Sac en papier ou en plastique ? Bouteille en verre ou canette en aluminium ? Brosse à dents en bambou ou en plastique ? Un livre pour s'ouvrir les chakras sur nos choix du quotidien ! Le plus souvent, nous n'avons pas les clés pour faire les "bons" choix écologiques, et le greenwashing généralisé dans lequel nous baignons n'aide pas. Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier proposent ici une série de " versus ", d'oppositions simples qui permettent de clarifier nos choix - ou au contraire de montrer que les choses ne sont pas aussi simples qu'on nous le dit. Ces tribulations d'un éco-angoissé en quête de lucidité permettent une prise de recul salutaire, pour agir au quotidien, mais aussi imaginer d'autres solutions pour nos sociétés.