Systèmes énergétiques. Tome 2, applications "classiques"

UN NOUVEL APPRENTISSAGE Vous souhaitez apprendre le fonctionnement des systèmes énergétiques thermiques en limitant au maximum le recours aux bases de mathématiques et de physique ? Le premier tome a montré comment il est possible d'analyser les systèmes énergétiques thermiques en limitant au maximum le recours aux mathématiques et à la physique. Ce deuxième tome, dédié aux applications industrielles classiques, explique comment on peut améliorer les performances de ces systèmes en réduisant les irréversibilités qui y prennent place, et notamment en fractionnant les compressions et les détentes et en améliorant les régénérations thermiques internes. Différentes variantes sont ainsi étudiées : des cycles à vapeur (cycles à réchauffe, à réchauffe et prélèvement, supercritiques, binaires, cycles des réacteur à eau pressurisée ou REP, cycles organiques de Rankine ORC), les moteurs à combustion interne (cycles de turbines à gaz et variantes, moteurs à essence, à gaz et diesel), les cycles combinés et la cogénération, les cycles récepteurs (réfrigération, cryogénie, pompes à chaleur), et enfin, les cycles de conditionnement de l'air et les cycles à absorption liquide.