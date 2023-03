L'oracle des symboles magiques

Entrez dans le monde enchanté des symboles magiques ! Depuis des milliers d'années, nous portons des talismans pour attirer la chance, la guérison, l'amour et la réussite, ou pour repousser des influences indésirables. Les 36 cartes de ce coffret vous feront découvrir des symboles puissants, tous issus des croyances ancestrales, des sortilèges du Moyen Age, des glyphes alchimiques ainsi que des signes cabalistiques inspirés à l'auteure par ses guides et ses anges. Grâce au guide d'accompagnement tout en couleurs, vous découvrirez également différents types de tirage, comment bénir les cartes et nettoyer votre espace afin de l'optimiser et, pour chaque carte, l'histoire du symbole, son message divinatoire et comment l'utiliser au quotidien pour manifester du positif dans votre vie. Jour après jour, cet oracle vous aidera à faire pencher l'avenir en votre faveur et à attirer la chance à vous.