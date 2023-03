Activités de yoga à l'école

Des activités de yoga destinées à canaliser les tensions et à instaurer une situation de bienêtre en classes de maternelle et d'élémentaire. Face à des élèves parfois surexcités, hyperactifs ou au contraire apathiques, en tant qu'enseignant. e, vous manquez parfois de ressources ou de méthodes pour capter leur attention et leur transmettre des manières différentes d'être, de faire ou de comprendre. Le yoga est un outil formidable pour détendre, recentrer et finalement mieux apprendre. S'il apaise, il apporte aussi un regain d'énergie, de vitalité et rééquilibre chacun en s'ajustant aux personnalités et aux besoins. Les exercices peuvent se pratiquer de trois manières différentes : de 3 à 10 minutes, sous forme de petits rituels au retour de la récréation, après la pause du midi, à un moment de tension dans la classe, avant une évaluation, etc. 10 minutes, à la suite d'une séance de sport, pour relaxer et relâcher les tensions, de 30 à 45 minutes sous forme d'une séance complète (regroupant plusieurs exercices) pouvant se dérouler en salle de sport ou dehors. L'ouvrage propose à la fois une soixantaine d'exercices pour les élèves et une dizaine pour les enseignants. Que les exercices s'adressent aux enfants ou aux adultes, ils sont simples, accessibles et facilement appropriables, quelle que soit sa pratique (débutant ou expert). Des ressources audio sont proposées : 5 rituels pour la classe : Bonjour petit corps, cycle 1 ; Se préparer à l'écriture, cycle 2 ; Se concentrer avant une évaluation, cycle 3 ; S'entrainer à la méditation, cycles 2 et 3 ; Se bouger, vider l'énergie dans les jambes, cycles 1 et 2) 3 relaxations pour les adultes : Scan corporel assis, Petit soleil, Balade dans la nature. Ressources numériques (CD-Rom ou téléchargement) : un fichier PDF comportant les cartes Mudra à imprimer et les huit fichiers audio correspondant aux rituels de relaxation décrits ci-dessus. NOUVEAU : dorénavant, le contenu du CD-Rom vous est également proposé en téléchargement. Pour en profiter, il vous suffira de vous rendre sur le site Internet dédié, muni(e) de votre clé d'activation personnelle (toutes ces indications sont données dans votre ouvrage). > Pour plus de facilité, retrouvez toutes les ressources liées à cet ouvrage sur https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com Comment vous connecter ? Pour votre première connexion, identifiez-vous sur https : //activation. editions-retz. com et saisissez votre clé d'activation personnelle indiquée en page 2 de couverture (verso de la couverture). Aux connexions suivantes, cliquez simplement dans https : //mes-ressources-pedagogiques. editions-retz. com sur la couverture de l'ouvrage pour retrouver toutes vos ressources ! Comment accéder aux ressources ? Suivez le mode d'emploi. Configurations requises : PC : Windows 7, 8, 10 Mac : IOS 10. 6, 10. 7, 10. 8, 10. 9, 10. 10, 10. 11, 10. 12, 10. 13, 10. 14, 10. 15 Linux : Ubuntu 16. 04 - 64 bits Acrobat Reader Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera toutes versions Flash Player 11 Pour en découvrir davantage sur nos titres "Education positive" de la collection Pédagogie pratique, cliquez ici !