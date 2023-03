Windows 11 pour les nullissimes. 2e édition

Vous trouvez les livres de la collection pour les Nuls trop compliqués et trop complets pour découvrir l'outil numérique ? Alors, cette collection est faite pour vous ! Trop de texte, pas assez d'explications par l'image, seulement le nécessaire pour commencer sans se prendre la tête ? Cette collection sera le remède à tous vos maux numériques. Ici, on focalise sur des actions indispensables mais abordées d'une manière simple et très visuels. Après la lecture de ce livre vous aurez acquis les notions indispensables à l'utilisation de votre ordinateur avec Windows 11. Entièrement mis à jour avec la dernière version en date de Windows 11.