L'aventure adaptative des enfants. Son partage avec leur entourage

Dans notre société actuelle, le "métier" de parents et d'accompagnant-e-s s'avère parfois déboussolant. Une faculté d'adaptation constante, de l'engagement et beaucoup d'efforts sont nécessaires pour aborder la relation adulte-enfant paisiblement. Pour vous permettre de disposer de pistes, de clés, d'informations théoriques et pratiques, ce guide illustré présente quelques caractéristiques de l'être humain essentielles à la compréhension de l'enfant et à la connaissance de ses besoins fondamentaux, de sa motricité et de ses émotions. L'aventure adaptative des enfants vous propose donc des solutions afin d'accompagner, de soutenir et de guider au mieux les enfants, afin qu'ils puissent sereinement trouver leur place dans ce monde en perpétuel mouvement.