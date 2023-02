Autour de Lille. France et Belgique, Edition 2023

En fait d'une bourgade froide et grise, comme on la dépeint parfois, Lille est une capitale hospitalière et chaleureuse, et les nombreux trésors qui l'entourent ajoutent à son charme. Le Petit Futé vous donne toutes les bonnes adresses à savoir pour visiter et découvrir toute la richesse de la ville. A quelques kilomètres de là, les chars à voile et les cerfs-volants envahissent les plages, tandis qu'à côté les restaurants dévoilent leurs somptueux plats de moules marinières. Le long des canaux et des chaînes de monts mais aussi dans les vastes Parcs Naturels de l'Avesnois ou de la Scarpe-Escaut, les promeneurs savourent l'air frais du Nord, avant d'aller profiter du charme des cités voisines des deux côtés de la frontière franco-belge.