Petit Futé Galice - Asturies - Cantabrie - Castille-et-Leon. Edition 2023-2024

Encore un peu méconnues des Français, les régions Galice, Asturies, Cantabrie et Castille-et-León ont tout pour vous conquérir. De Saint-Jacques la mythique à Oviedo la rêveuse, en passant par Gijón, Santander et Valladolid, les séjours sont ici variés et instructifs. Il est rare d'accéder à un tel éventail d'offres : farniente, randonnées, observations des oiseaux, circuits sur la trace d'un produit, comme le cidre ou la pomme... A ce programme, s'ajoute la chance de savourer les mille facettes d'une gastronomie particulièrement savoureuse et à juste titre considérée comme la meilleure de l'Espagne. Vous entrez ici dans un espace marqué par les chemins, caminos, mais à l'esprit ouvert. A vous d'y faire le vôtre.