L'Innovation Jugaad. Redevenons ingénieux, Edition revue et augmentée

L'édition anniversaire du best-seller international. Comment a évolué l'innovation Jugaad en France depuis dix ans ? Réponse avec de nouvelles études de cas et exemples d'entreprises françaises résilientes. Jugaad est un mot hindi familier qui peut être traduit par " une solution improvisée, flexible, ingénieuse et économe " : c'est littéralement l'art de " faire plus avec moins ". Dans un monde où les ressources financières et énergétiques se restreignent, les entreprises occidentales s'inspirent de plus en plus de l'art de concevoir des solutions ingénieuses développées dans les pays émergents. Ce livre, paru pour la première fois en 2013, a fait la lumière sur la façon dont ces innovateurs jugaad pensent et agissent, et identifie les précieuses leçons dont l'Occident tire profit. Dix ans plus tard, ses auteurs tirent le bilan de l'influence des 6 principes du Jugaad en France à l'aide d'études de cas inédites. Le lecteur découvrira notamment les exemples de Cycle Terre, une initiative qui va recycler les 400 millionns de tonnes de déblais du Grand Paris en briques, et Decathlon, qui a adapté un masque de plongée en respirateur pendant le Covid.