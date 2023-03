Cynthia est une petite araignée professeure de yoga. Tous les mardis a lieu sa classe de yogaraignée avec ses deux élèves, Samia très douée et Lola beaucoup moins car elle s'emmêle dans ses fils... Quel plaisir de les regarder s'évertuer à exécuter des figures amusantes et compliquées et de les voir s'affoler devant un méchant balai ! Mais elles n'en resteront pas là, et finiront par se régaler de gouttes de rosée détox et de moucherons bio, en se promettant de se retrouver le mardi suivant !