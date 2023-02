La Danse du Soleil et de la lune Tome 4

Un samouraï sans sabre, une mystérieuse fiancée... Découvrez le nouveau conte fantastique de Daruma Matsuura (Kasane) ! Konosuke découvre qu'il est la cible de la famille Tsuchimikado, qui commande aux maîtres du yin et du yang de tout le pays. Après avoir fui devant une bande hétéroclite de détenteurs de pouvoirs, le voilà face à un adversaire plus coriace : Madara, une jeune femme qui contrôle les insectes. La rage donne au samouraï la force de maîtriser son don et le soutien d'Aki, la prêtresse aveugle, lui permet de vaincre cette nouvelle ennemie, mais le combat laisse les deux compagnons bien mal en point. Heureusement, des alliés inattendus leur portent secours... Daruma Matsuura, autrice acclamée de Kasane - La Voleuse de visage, est de retour dans une magnifique histoire d'amour pimentée de fantasy ! Avec une élégance unique, elle trace le destin d'un samourai ? sans sabre dans un monde où légendes et réalité s'entremêlent...